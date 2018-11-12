تطبيق اختبار الكتابة مركزياً لكافة الصفوف «للعربية» ومدته ساعة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم اختبار الكتابة ضمن مادة اللغة العربية ضمن خطة لامتحاناتها المركزية، وعممتها على المدارس وحددت زمن التطبيق ساعة زمنية، على أن يعد اختبار الكتابة جزءاً من امتحان نهاية الفصل ويوزن وزنه من الصف الثاني إلى الخامس بواقع 20%، ومن الصف السادس إلى الثاني عشر 30%، وذلك ليتم تقييم مهارات الكتابة لدى الطلاب.

وأوضح التعميم الذي وزعته الوزارة على المدارس أن يتم تقييم مهارات الكتابة لدى الصف الأول الابتدائي ضمن الورقة الاختبارية في نهاية الفصل، وينفذ اختبار الكتابة مركزياً في الفصول الدراسية الثلاثة للصفوف (2-3)، وفي الفصل الأول والثالث للصفوف من 4 حتى 12.

وانطلقت الامتحانات أمس للصفوف (4-5-9 عام ومتقدم ونخبة وتخصصي)، واليوم تطبق على الصف (2-6 و10 بكافة التخصصات) و13 من الشهر الجاري يتقدم للامتحان الصفوف (3 و7 و11)، وينتهي الاختبار بامتحان الصفوف (8 و12 عام ومتقدم).