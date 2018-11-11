«المقهى التربوي» يناقش واقع التعليم بين النظام الوزاري والخاص

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

نظم مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي بمنطقة العين الجلسة النقاشية الثانية من برنامج «المقهى التربوي»، برعاية وحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، لمناقشة واقع التعليم بين النظام الوزاري والخاص، إضافة إلى جلسة مناقشة مبادرة «مدرسة» للتعليم الإلكتروني أدارتها موزة القبيسي .

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان: «من الضروري أن تكون هناك جهود رائدة تُبذل من أجل تحبيب الطلبة والطالبات في اللغة العربية. وليس هذا فحسب، إذ لا بد من تعويد الطلبة والطالبات أيضاً على مهارة طرح السؤال وفن النقاش، وأرى أن التحدي مع الكادر الطلابي يتمثل في القراءة، أي إقبالهم بنهم على قراءة الكتب الأجنبية، مبررين عدم فهمهم أو استيعابهم للكتب العربية لصعوبتها».

وأشادت سموها بمبادرة «التربية الأخلاقية» لدعم المناهج الدراسية التي أُطلقت بتوجيهات سامية من صاحب سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتعاون مع المؤسسات التعليمية، لا سيما أنها ستعزز الكثير من القيم النبيلة لدى الطلبة والطالبات، وستسهم أيضاً في تنشئة جيل واعٍ ومدرك ومتسلح بالأخلاق الحسنة التي ستكون درعاً واقية ضد ما يتلقونه من سلوكيات سلبية.

وقالت نورة الرشيدي، مديرة تطوير البرامج الخاصة في دائرة التعليم والمعرفة: «إن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تنظر دائماً إلى العالمية، وليس هذا فحسب، إذ إن هناك توجهاً جاداً في أن تصبح الدولة من ضمن أفضل 5 دول في العالم. ونؤكد أن وضع التعليم في دولة الإمارات في تحسن».