الجامعة القاسمية تنظم مسابقة اليوم الوطنـيّ الـــ 47 بعنوان في حب زايد

المصدر: الشارقة - البيان

بمناسبة إحياء اليوم الوطنيّ الـــ 47 لقيام دولة الإمارات العربيّة المتّحدة كشفت الجامعة القاسمية من خلال عمادة شؤون الطلبة عن إطلاقها لمسابقتها النوعية والجديدة والموجهة لطلبة الجامعة بعنوان في حب زايد.

ومن شأن المسابقة أن تخصص مجالاتها في مجال الشعر على أن تبنى قواعدها على أجمل وأحسن قصيدة يكون مضمونها في حب زايد بهدف تنمية مواهب الطلبة الشعرية وصقل حواسهم وتوجيهها للتعبير عن الفرحة بقدوم هذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأشار الأستاذ الدكتور رشاد سالم مدير الجامعة القاسمية إلى أن الجامعة تهدف إلى أن تتكامل رؤيتها مع رؤى القيادة وشعب الإمارات في الاحتفال بهذه المناسبة، وهي مناسبة اليوم الوطني لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، ولفت إلى أن الجامعة ستنظم احتفالاً كبيراً بمقرها بجانب طرحها حالياً لمسابقة جديدة تحمل عنوان في حب زايد ومخصصة للطلبة في مجال كتاب الشعر ونظمه.

وأوضح أن القصائد الفائزة وهي باللغة العربية الفصحى ستقوم الجامعة بطباعتها بعد استيفائها للشروط، وهي أن تكون القصيدة من الشّعر الحرّ أو التّفعيلة، ولا تقبل قصيدة النّثـر، وأن يكون الموضوع الرّئيس للقصيدة هو «في حبِّ زايد»، علاوة على أن تكون القصيدة من نظم المشارك وليست مستلّة أو منقولة عن غيـره وأن تكون القصيدة ملتزمة بالضّوابط الفنّيّة للقصيدة.