388 طالباً ومعلماً يستفيدون من التعريف بجائزة الشارقة للاستدامة

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، مؤخراً، ورشاً خاصة بالتعريف بشروط ومعايير مجالات الدورة السابعة لجائزة الشارقة للاستدامة، أقيمت على مدار ثمانية أيام لـ 58 مدرسة عربية وأجنبية.

حيث بلغ عدد الذين حضروا الورش 388 طالباً وطالبة ومعلماً ومعلمة، من المدارس المشاركة في الجائزة من إمارة الشارقة ومناطقها، إمارة الفجيرة، إمارة عجمان، إمارة أم القيوين وإمارة رأس الخيمة.

وتضم الجائزة، فئتين، الأولى مخصصة لطلبة مراحل التعليم الأساسي (حلقة ثانية)، والتعليم الثانوي في مدارس الشارقة الحكومية والخاصة، ومختلف مدارس الدولة. والثانية لطلبة الجامعات في إمارة الشارقة.

وقالت هنا السويدي رئيس الهيئة: «تكمن رؤية الجائزة، في إيجاد بيئة خضراء مستدامة، وتحمل رسالة مفادها إذكاء روح التنافس بين القطاعات الطلابية المختلفة».