مجلس طلاب جامعة الشارقة يعقد لقاءه السنوي

المصدر: الشارقة - البيان

نظم أعضاء المجلس الطلابي بجامعة الشارقة اللقاء السنوي لطلاب الجامعة المستجدين والقدامى والمقيمين في السكن الجامعي.

وذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمود درابسة عميد شؤون الطلاب بالجامعة، وأعضاء المجلس ومشرفي الأنشطة. وأكد الدكتور محمود درابسة أن اللقاء يُعد فرصة حقيقية أمام الطلاب لتكوين علاقات وصداقات جديدة مع زملائهم. كما ألقى رئيس مجلس الطلاب كلمة ترحيبية تناول خلالها دور المجلس في تنظيم العديد من الفعاليات التي تساعد الطالب على التواصل مع إدارة الجامعة والمساهمة في اندماج الطلاب المستجدين بالمجتمع الجامعي.

وتضمن اللقاء مجموعة من الأنشطة الرياضية والفنية، وحفلاً للعشاء، وعرضاً لموسيقى الشرطة، ومحاضرة توعية عن السلامة المرورية وأهمية استخدام حزام الأمان أثناء القيادة قدمها معهد الإمارات للسياقة. وقدم فريق من الدفاع المدني بالشارقة ورشة تدريبية عن كيفية مواجهة الحرائق وكيفية التعامل معها والإجراءات الواجب اتخاذها وكيفية استخدام طفايات الحريق المتوفرة.