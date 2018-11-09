مؤتمر أنظمة معلومات هندسة الإنترنت في جامعة زايد الاثنين

المصدر: دبي - البيان

تشهد جامعة زايد يوم الاثنين المقبل انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع عشر لأنظمة معلومات هندسة الإنترنت لأول مرة في الشرق الأوسط.

والذي ستنظمه كلية الابتكار التقني في حرم الجامعة بدبي ويستمر للفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري. ويهدف المؤتمر إلى توفير ملتقى دولي للباحثين والمهنيين والممارسين في المجال الصناعي لتبادل المعرفة والرؤى في مجال تقنيات المعلومات والمنهجيات سريعة النمو، والتطبيقات، لتعزيز مجال هندسة الإنترنت في عصر «البيانات الكبيرة» والذكاء الاصطناعي، وهما مجالان مهمان جداً للاقتصاد العالمي بشكل عام، واقتصاد المعرفة بشكل خاص.ويركز المؤتمر في دورته لهذا العام على أحدث الأبحاث والتطورات في مجال هندسة الويب وتأثيرها في الاقتصاد العالمي.