حسين الحمّادي: «التربية» تسعى إلى نظام تعليمي ابتكاري مميز

المصدر: دبي- مرفت عبد الحميد

أكد معالي حسين بن إبراهيم الحمّادي، وزير التربية والتعليم أن الوزارة تضع ضمن رؤيتها إنشاء نظام تعليمي ابتكاري مميز، ومن أجل ذلك تحرص على التواصل مع الجامعات الذكية في الدولة وعقد اللقاءات الدورية باستمرار لبحث سبل التعاون بين هذه الجامعات وبعض المدارس فيما يخص دعم ومساندة هذه الجامعات لتحقيق هذه الرؤية بحلول 2021، مشيراً إلى أن استشراف المستقبل يبدأ من توفير منظومة تعليمية متكاملة في المدرسة والجامعة وصولا لخلق بيئة عمل قوامها التنافسية والابتكار.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه أمس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في واحة دبي للسيليكون، الجامعة المملوكة من قبل سلطة واحة دبي للسيليكون، حيث كان في استقباله الدكتور محمد الزرعوني نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، بحضور الدكتور جمعة المطروشي نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والخدمات في سلطة واحة دبي للسيليكون، والدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي وحميد سلطان المطيوعي، المدير التنفيذي لـ «ورشة حكومة دبي»، والدكتور محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، في وزارة التربية والتعليم، وعدد من المسؤولين.

وأعرب معاليه عن سعادته بما تقوم به الجامعة من مشاريع وأبحاث ودراسات تتصدى للتحديات الحالية والمستقبلية بطرق علمية حديثة سواء بالاعتماد على تقنية الذكاء الاصطناعي أو البرمجة أو طرق حديثة بهدف رفع الجودة وتسهيل الإجراءات وإطالة الأمد في المؤسسات بالإضافة إلى تطوير العمل في جميع القطاعات وجعل الذكاء الاصطناعي جزءا من منظومة العمل في مؤسسات الدولة وتطوير الممكنات لإنجاح المدن الذكية في المستقبل القريب.

قفزات

وأضاف معاليه إن المبادرات النوعية مثل مبادرة جامعة روشستر المتعلقة بتنظيم مسابقات لطلبة المدارس لتعزيز التعليم الذكي، تحقق قفزات سريعة وتسهل مهام الوزارة من خلال طرح تحديات معينة تواجه بعض المؤسسات لتحفيز الطلبة على التعلم والبحث والدراسة، لوضع حلول للتحديات مما يؤدي إلى زيادة التحصيل العلمي، كونها تشعل فتيل المنافسة، ليس بين صفوف الطلبة أو المعلمين، بل وبين المجتمعات المدرسية كلها، لنيل نياشين التفوق.

وأكد معاليه أن الوزارة تتعاون مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لوضع آليات لدعم مشاريع الطلبة الابتكارية وتسهيل تنفيذهم لمشاريعهم الخاصة في إطار تعزيز ريادة الأعمال.خطة متكاملة.

واطلع معاليه على مشروع المبنى الجامعي الجديد لجامعة روتشستر للتكنولوجيا الذي أعلن عنه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس سلطة واحة دبي للسيليكون، مطلع العام الجاري، ليستوعب 4 آلاف طالب وطالبة على امتداد 129 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار درهم.