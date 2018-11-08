منتدى بأبوظبي يناقش التحوّل الرقمي في قطاع التعليم

المصدر: أبو ظبي - البيان

استضافت «ألف للتعليم»، الشركة المتخصصة في تكنولوجيا التعليم الأسبوع الماضي في مقرها الرئيسي في مدينة مصدر في أبوظبي المنتدى التعليمي الأول تحت عنوان «التحوّل الرقمي في قطاع التعليم».

وتضمن المنتدى عدداً من الجلسات والندوات والعروض التوضيحية، تناولت أهم التطورات والرؤى المستقبلية لتطبيق التكنولوجيا في مجال التعليم، وأبرز البحوث والاكتشافات في مجال الذكاء الاصطناعي والرسوم البيانية وقياس مستوى المشاركة في الصفوف الرقمية، فيما تم استعراض تجربة شركة «ألف للتعليم»، والتعريف بنظامها التعليمي القائم على التكنولوجيا الرقمية.

وتناول المنتدى التحول الرقمي في قطاع التعليم في دولة الإمارات. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على «نظام ألف»، الذي يوفر للطلاب بيئة تعليمية رقمية ممتعة وسهلة الاستعمال تم تطويرها من قبل خبراء في مجال التكنولوجيا والتعليم لتجمع بين أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والمناهج التعليمية التي تستهدف طلاب اليوم.

وتحدث الدكتور ناصر العويشق، المدير التنفيذي للمحتوى والحلول التكنولوجية في شركة تطوير للخدمات التعليمية، عن التحول الرقمي في التعليم في المملكة العربية السعودية.