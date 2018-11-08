اختيار 4 طالبات من جامعة خليفة لبرنامج الابتكار في «ستانفورد» الأميركية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس اختيار 4 طالبات في برنامج بكالوريوس الهندسة الكهربائية لبرنامج زمالة الابتكار في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأميركية.

وأكملت الطالبات الأربع هاجر محمد المهري، ومريم عباس سجواني، وربى ناصر، وبثينة الخياط، البرنامج التدريبي على الإنترنت والذي استمر لمدة 6 أسابيع، وستتم دعوة الفريق بالإضافة إلى الدكتور نيكولاس ديميت، الأستاذ المشارك في قسم اللغة الإنجليزية في جامعة خليفة إلى ملتقى «وادي السيليكون» في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، للمشاركة في ورش عمل عملية تركز على موضوعات تشمل بناء التغيير ومساحات الابتكار وتصميم خبرات التعلم ونماذج جديدة للتغيير في قطاع التعليم العالي.

كما ستشمل زيارة الفريق أيضًا يومًا من الأنشطة والتعلم في مقر شركة «جوجل» في شهر مارس من العام المقبل، وسوف تشارك الطالبات في بداية العام المقبل كـضيوف في لقاء «نصف الكرة الأرضية الشرقي» والمقرر عقده في دبي.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إن اختيار طالبات جامعة خليفة من قبل جامعة ستانفورد يؤكد أهمية النظام البيئي للابتكار وريادة الأعمال في جامعة خليفة.