«مكتب البعثات الدراسية» ينظم لقاء تعريفياً للطلبة المواطنين المتميزين علمياً

المصدر: أبوظبي - وام

نظم «مكتب البعثات الدراسية» التابع لوزارة شؤون الرئاسة لقاءً تعريفياً للطلبة المواطنين المتميّزين علميًا في الصف الثاني عشر، حضره أكثر من 680 طالباً وطالبة من المدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي (أبوظبي والظفرة والعين)، ومعهد التكنولوجيا التطبيقية، في إطار جهود المكتب بتعريف الطلبة بشروط بعثة صاحب السمو رئيس الدولة، وبرنامج المنح الداخلية، ومنحة الأرصاد الجوية، ومزايا هذه المنح، وإجراءات التقديم إليها، إضافة إلى توعية الطلبة بمتطلبات وخطوات التقديم للجامعات العالمية المتميّزة داخل الدولة وخارجها، وأهمية الاستعداد المبكّر، والتحضير للدراسة في تلك الجامعات.

حضر اللقاء جمعة الرميثي مدير مكتب البعثات الدراسية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة المكتب، إلى جانب ممثّلين عن إدارتي البعثات الدراسية «الداخلية» و«الخارجية» بالمكتب، والهيئات التدريسية بمدارس أبوظبي وأولياء أمور الطلبة.

مزايا

وقدم محمد سالم الظاهري، عضو مجلس إدارة المكتب، نبذة تعريفية حول «بعثة صاحب السمو رئيس الدولة للطلبة المواطنين المتميزين علمياً»، و«برنامج البعثات الخارجية» وأهدافها ومزاياها، وشروط الحصول عليها، وحثّهم على بذل الجهد للحصول على الدرجات العالية التي تؤهلهم للتقدّم للبعثات في الجامعات العالمية.

وقدّم ممثّلو المكتب، نبذة تعريفية حول البعثات الدراسية المقدّمة من المكتب وأهدافها ومزاياها، وشروط الحصول عليها، ومجموعة من النصائح والإرشادات للطلبة؛ لمساعدتهم في تحقيق التميّز الأكاديمي، وحثّهم على بذل الجهد المضاعف؛ من أجل تحقيق الدرجات العليا في امتحان الثانوية العامة، الأمر الذي يسهّل حصولهم على هذه البعثة المرموقة.

وقد عبّر الطلبة عن سعادتهم بهذا اللقاء التعريفي، الذي قدّم لهم صورة دقيقة ومتكاملة عن البعثة وامتيازاتها والتزاماتها، وقد اختتم اللقاء بحوار مفتوح تمّت الإجابة فيه عن أسئلة الطلبة واستفساراتهم.

يذكر أن مكتب البعثات الدراسية يستقطب نخبة من الطلبة المواطنين المتميّزين، خرّيجي الثانوية العامة، وتنسيبهم لأفضل الجامعات العالمية والمحلّية، وتقديم خدمات الإرشاد الأكاديمي المباشر كافة، والمتابعة الحثيثة لشؤونهم منذ اليوم الأول وحتى التخرّج.