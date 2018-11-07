63 مشاركاً يختتمون «هاكاثون» طلبة مدارس

المصدر: دبي - البيان

شهدت فعاليات اليوم الثاني والأخير لـ «هاكاثون» طلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، مشاركة 63 طالباً وطالبة ضمن مجموعات بحثت أفكاراً في مجالي تحسين الخدمات الحكومية وتصميم الخدمات المستقبلية، والتي نظمها مجلس علماء شرطة دبي ومجلس شرطة دبي الطلابي بمركز حماية الدولي في السركال أفنيو، تحت شعار «أفكار طلابنا الإبداعية هي مستقبل خدماتنا الحكومية».

ويأتي تنظيم الهاكاثون في إطار المشاركة في بطولة بناة المدينة للشباب التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والهادفة إلى إشراك الشباب من عمر 11 - 18 سنة في عملية تحسين الخدمات الحكومية، وتصميم الخدمات المستقبلية وتسليط الضوء على طموحات وتطلعات الشباب حول الخدمات الحكومية، لدفع عجلة التعاون بين الشباب والجهات الحكومية.

وأكدت النقيب الدكتورة روضة الشامسي، عضو مجلس علماء شرطة دبي، أن مجلس علماء شرطة دبي ومجلس شرطة دبي الطلابي بمركز حماية الدولي نظما الهاكاثون لطلبة مدارس حماية للتربية والتعليم، بناءً على توجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، مشيرةً إلى أن المجلسين شكلا فريق عمل وتواصلا مع الهيئة التدريسية في المدارس، وتم اختيار أبرز الطلبة المتميزين والمبدعين في دراستهم وأفكارهم.

وأضافت، إن المجلسين قدما إلى الطلبة المُختارين من قبل الهيئة التدريسية نبذة لهم حول بطولة بناة المدينة للشباب، ثم تم توزيعهم على مجموعات لبحث أفكار في مجال تحسين الخدمات الحكومية.