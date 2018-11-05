40% زيادة أعداد الطلبة الإماراتيين بالجامعات الدولية في دبي

المصدر: دبي - البيان

شهدت مدينة دبي الأكاديمية العالمية زيادة كبيرة في عدد الطلاب الجدد للعام الدراسي 2018/‏2019، حيث تم تسجيل إجمالي 27500 طالب، ما يمثل قفزة بنسبة 7% مقارنة بالسنة السابقة، فيما سجل الإماراتيون في جامعات الفروع الدولية زيادة بنسبة 40%، ما يشير إلى أنهم يفضلون بشكل متزايد الدراسة داخل البلاد بدلاً من السفر إلى الخارج.

وفي خطوة من شأنها تعزيز وتيرة نمو أعداد الطلاب الدوليين، تبنت دولة الإمارات توجهاً أكثر مرونة في استقطاب الطلاب الدوليين من تلك الدول وسط التحديات السياسية المتنامية التي تسود وجهات التعليم التقليدية الأكثر شهرة، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقد ساعد طرح لوائح جديدة للتأشيرات، والاتفاقيات الأخيرة المبرمة بين الصين والإمارات، ومنها اعتماد جامعات دبي في الصين، على الارتقاء بمستويات التعاون الثنائي بين البلدين، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة عدد الطلاب الدوليين الذين يرغبون بالدراسة في الإمارات.

وأعلنت الإمارات أخيراً عن تأشيرات مدتها خمس سنوات للطلاب، وقد تصل المدة إلى 10 سنوات للطلاب المتفوقين، وهو ما يعكس تزايد التركيز والاهتمام باستقطاب أصحاب المواهب والمحترفين والاحتفاظ بهم. ومن شأن هذا التغيير أن يسمح للطلاب بالتخطيط لمستقبلهم بشكل أفضل عقب التخرج، فضلاً عن دعم تنمية المواهب المحلية في المنطقة.

وتماشياً مع تزايد الطلب من مختلف القطاعات، وتنامي أعداد الطلاب الذين يأتون إلى المنطقة سعياً وراء التعليم العالي؛ عملت جامعات مدينة دبي الأكاديمية العالمية على تحديد متطلبات هذا القطاع، وقدمت مجموعة برامج تدعم تلك المتطلبات من خلال زيادة عدد البرامج الدراسية المتاحة إلى 512 للعام الدراسي المقبل، ويشمل ذلك 239 درجة بكالوريوس و249 درجة ماجستير و24 درجة دكتوراه.

وقال محمد عبدالله، المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة: «في ظل ما نشهده من تحول عالمي في المشهد التعليمي، نجد أنفسنا في وضع فريد يتيح لنا القيام بدور أكثر فعالية في استقطاب الطلاب الدوليين للدراسة في دولة الإمارات.

ونعتقد أن الاتجاه نحو تزايد عدد الطلاب سيستمر في السنوات المقبلة مع بدء تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة لتأشيرات الطلاب، والتي ترمي إلى الاحتفاظ بأكثر المواهب تميزاً ودعم الخريجين الباحثين عن عمل في الإمارات».

ويتواصل نمو مجتمع المؤسسات الأكاديمية المرتبطة بمدينة دبي الأكاديمية العالمية، حيث انضمت إليها جامعة بيرمنغهام العريقة في أواخر العام 2017، وبدأت عامها الأكاديمي الأول بتقديم برامج أكاديمية معتمدة.

وقد أعلنت الجامعة التي تحتل مرتبة مرموقة بين أبرز 100 جامعة بريطانية ضمن مجموعة راسل، عن برنامج بكالوريوس جديد في المحاسبة والشؤون المالية، وبرنامج بكالوريوس في الاقتصاد والبنوك والشؤون المالية، وبرنامج ماجستير في القانون التجاري الدولي.

إقبال

وشهدت الجامعات في مدينة دبي الأكاديمية العالمية أكبر مجمع للتعليم العالي في الشرق الأوسط، ارتفاعاً في عدد الطلاب الدارسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، حيث توفر 142 برنامجاً أكاديمياً في هذه الاختصاصات الأربعة.

ويأتي ارتفاع الطلب على تلك البرامج تماشياً مع التوجهات العالمية، إذ نمت الوظائف في تلك التخصصات بمعدل أسرع بكثير من الوظائف في اختصاصات أخرى خلال العقد الماضي (أي بنسبة 24.4% مقابل 4.0%). كما يحظى الموظفون المتخصصون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات برواتب أعلى بنسبة 29% من نظرائهم في مجالات أخرى، وذلك بحسب وزارة التجارة الأميركية.

وفي ظل مساهمة العولمة في تحول قطاع التعليم، ترتبط الشهادات والبرامج الأكاديمية المتوفرة لدى الجامعات في مدينة دبي الأكاديمية العالمية بالطلب العالمي، وتسهم في تلبية تطلعات سوق الطلبة الدوليين المتنامية. وبفضل الانتقال الواضح في خيارات المراكز التعليمية المفضلة من الأسواق التقليدية إلى الأسواق الناشئة مثل الإمارات .