انطلاق منتدى التعليم الذكي في عجمان اليوم

المصدر: عجمان- وام

يستضيف معهد تدريب المعلمين في عجمان اليوم منتدى التعلم الذكي، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم تحت شعار (من الميدان وإلى الميدان) لتبادل المعارف والخبرات لتحقيق هدفنا من التعلم الذكي ونشر ممارسات الميدان في جنبات المدرسة الإماراتية، وكيف نعزز دور الطالب في منظومة التعلم الذكي فيما يصاحب المنتدى معرض لمشاريع متنوعة وأفكار رائدة في مجال التعلم الذكي.

وتبرز أهمية المنتدى كونه يعزز استراتيجية التعلم الذكي وتم إعداده عن طريق العاملين بالميدان التربوي، بهدف المشاركة المثمرة وتبادل الخبرات بين العاملين في المجال التربوي.

ويطرح المؤتمر ثلاث أوراق عمل رئيسة يقدمها خبراء دوليون إضافة إلى 19 ورشة تدريبية، تستهدف جميع الكوادر التربوية في وزارة التربية وأولياء الأمور وطلبة المدرسة الإماراتية.