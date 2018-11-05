28 ألفاً و821 مواطنة في التعليم العالي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر مركز أبوظبي للإحصاء تقريرا خاصا بعنوان «مسيرة وطن» تضمن حقائق وأرقاماً تعكس جهود المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في تطوير جوانب التنمية المختلفة على مستوى إمارة أبوظبي، مبينا أن عدد المواطنات الملتحقات بالتعليم العالي 28 ألفاً و821 طالبة فيما استحوذت الإناث في أبوظبي على 35,3 في المائة من سوق العمل في عام 2017.

ووفقا للإصدار حققت مسيرة التعليم في أبوظبي خلال العقود الخمسة الماضية طفرات كمية ونوعية كبرى بعد انتظام أكثر من 373 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل التعليمية في العام الدراسي 2016 - 2017 مقارنة بـ 81 طالبا في العام الدراسي 1960 -1961.

وفي الإطار ذاته ارتفع عدد الجامعات في إمارة أبوظبي من جامعة واحدة فقط خلال عام 1976 إلى 11 جامعة خلال عام 2016، إضافة إلى 9 كليات و4 معاهد.

وفي موازاة ذلك كشف التقرير عن ارتفاع عدد المستشفيات من مستشفيين خلال العام 1974 إلى 15 مستشفى خلال عام 2017.

إلى ذلك ارتفعت قيمة المساعدات الاجتماعية في الإمارة خلال 25 سنة من 119,7 مليون درهم خلال عام 1992 لتصل إلى 884,6 مليون درهم خلال عام 2017.

وارتفع عدد الزوار القادمين عبر مطار أبوظبي الدولي من 50 ألفا و7 أشخاص خلال عام 1970 ليصل إلى 11 مليونا و 717 ألفا و 679 قادما خلال عام 2017.