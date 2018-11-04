كليات التقنية العليا تطلق «الشبكة العالمية للتعليم التطبيقي»

المصدر: دبي- البيان

أطلقت كليات التقنية العليا بشراكة دولية مبادرة «الشبكة العالمية للتعليم التطبيقي» «GAEN»، التي تمثل المبادرة الأولى من نوعها لدعم مستقبل التعليم التطبيقي في المنطقة.

تم ذلك بموجب ثماني مذكرات تفاهم تم توقيعها مع مؤسسات تعليمية عالمية عريقة متخصصة في التعليم التطبيقي والتقني، بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا، والدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا الذي مثل المجمع بالتوقيع على المذكرات ورؤساء وممثلي الأطراف الأخرى، التي ضمت كلاً من معهد جنوب ألبرتا للتكنولوجيا في كندا وجامعة ليمريك ومعهد تكنولوجيا سليجو في أيرلندا.

كما شملت الأطراف التي وقعت على المذكرات مؤخراً في فندق «ون آند أونلي رويال ميراج» بدبي كلاً من جامعة نوتنغهام ترنت في المملكة المتحدة وجامعة فلوريدا الدولية في ميامي بالولايات المتحدة الأميركية وجامعة كوينزلاند للتكنولوجيا وجامعة سوينبرن للتكنولوجيا في أستراليا وجامعة تيكميلينيو بالمكسيك.

وأعرب معالي ناصر بن ثاني الهاملي عن سعادته بإطلاق الشبكة العالمية للتعليم التطبيقي «GAEN»، التي ستضع كليات التقنية العليا في الصدارة مع الشركاء العالميين في التعليم التطبيقي.

من جانبه أكد الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا أهمية مبادرة الشبكة العالمية للتعليم التطبيقي «GAEN»، التي تعتبر نموذجاً رائداً يحتذى به في قطاع التعليم وتبادل المعارف والخبرات التي ستطور أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في مجال التعليم العالي التطبيقي.