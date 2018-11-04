مجلس الشارقة للتعليم ينظم لقاءً تدريبياً عن آليات التقويم

المصدر: الشارقة - البيان

افتتح محمد الملا مدير إدارة التعليم العام في مجلس الشارقة للتعليم اللقاء التدريبي الذي نظمه المجلس في مدرسة الشارقة الدولية في إطار خطته الرامية إلى صقل الكفايات المهنية والتربوية لمعلمي ومعلمات المدارس الخاصة، واستمر لمدة 4 أيام متتالية حول آليات التقويم التكويني.

وقد استعرض المحاضر الموجه التربوي والإداري مجدي العقاد من قسم الاختبارات الوطنية والدولية والمناهج خلال اللقاء سياسة التقييم في وزارة التربية والتعليم للعام الأكاديمي 2019/‏2018 وكذلك أدوات التقويم التكويني (المستمر) وآلية التطبيق ومحددات وضوابط كل منها وأهمية توظيف التقويم في تحسين التعليم.