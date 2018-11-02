جامعات محلية ودولية تستعرض تخصصاتها في «نجاح أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

تواصلت أمس، فعاليات معرض نجاح أبوظبي 2018، حيث استقبل في يومه الثاني 8 آلاف زائر، ليصل مجموع الزوار خلال اليومين الماضيين إلى 15 ألف زائر، فيما بلغ عدد المدارس التي نظمت زيارات للمعرض 183 مدرسة حكومية وخاصة.

وخصصت إدارة المعرض، الفترة الصباحية للنساء، حيث توافدت أعداد كبيرة من طالبات المدارس للاستماع إلى النصائح الأكاديمية، حول أهم البرامج التي تقدمها الجامعات المحلية والدولية المشاركة في مختلف التخصصات، وأسعار البرامج التعليمية وشروط القبول والتسجيل.

وشهد جناح كلية الإمارات للتطوير التربوي في المعرض، إقبالاً كبيراً، حيث قدّم فريق عمل الكلية للزائرين، معلومات وافية عن طبيعة الدراسة، وأجابوا عن استفساراتهم، كما تم إطلاع الزائرين على برامج الدراسات العليا التي توفرها الكلية، كمنح دراسية لمواطني الدولة.

وتشمل دبلوم الدراسات العليا في تقييم وتطوير المدارس، ودبلوم الدراسات العليا في الإرشاد والتوجيه، وماجستير التربية في المناهج وتصميم التعلم، وماجستير التربية في التقويم التربوي، ودكتوراه الفلسفة في التربية: القياس والتقويم، ودكتوراه الفلسفة في التربية.

كما استعرضت الكلية خلال مشاركتها في المعرض، برامج التطوير المهني، التي يقدمها مركز التعليم المستمر التابع للكلية، والحاصل على شهادة الاعتماد، كمركز تدريبي مانح للمؤهلات الوطنية.

وأكد الدكتور إبراهيم الحجري مدير كلية الإمارات للتطوير التربوي، حرص الكلية على المشاركة في «نجاح»، لأهميته كمنصة تواصل متكاملة مع الطلبة وأولياء أمورهم والتربويين، وإتاحة الفرصة لهم، للتعرف إلى برامج الكلية المختلفة، كما يقدّم المعرض للكلية، فرصة التواصل مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة، لدراسة سبل التعاون المشترك في التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

واستعرضت كلية أبوظبي للإدارة في جناحها، البرامج والتخصصات التي تطرحها، وتتماشى مع متطلبات سوق العمل.

وقال البروفيسور عبد الله الكوافي أبو نعمة، الرئيس التنفيذي للكلية، إن مشاركة الكلية في الحدث، يتيح للطلبة التعرف إلى البرامج الدراسية المتميزة، التي تقدمها لدراسة الماجستير.

واستقطب جناح أبوظبي للإدارة، عدداً كبيراً من الطلاب والزوار، الذين اطلعوا على البرامج المطروحة، التي تلبي احتياجات سوق العمل في التخصصات ذات المستوى الرفيع، التي تؤهل الكوادر الوطنية الشابة بالعلوم والمعارف.

15 جامعة كندية

واستعرضت 15 جامعة كندية، أهم البرامج المتوفرة، فيما عرض جناح الجامعات اليابانية، أهم البرامج المتوفرة لديها في مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا، كما قدم ممثلوه شرحاً عن أهم المنح التي تقدمها اليابان للطلبة المواطنين، التي تشمل الماجستير والدكتوراه والبرامج التدريبية.

وشاركت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، بتقديم تعريفات متنوعة للزوار ببرامجها الجديدة، لبرامج الماجستير «الرعاية الصحية»، إدارة المشروعات، كما استعرضت المنح والخصومات التي تقدمها للطلبة المتفوقين سنوياً.

وأكد الدكتور نور الدين عطاطرة رئيس الجامعة، الحرص على المشاركة الفعالة في المعرض، وتقديم الإرشاد الأكاديمي للطلاب، للتعرف إلى البرامج التي تطرحها الجامعة، مشيراً إلى أن الجامعة بدأت تقديم خدمات جديدة، تهدف إلى تسهيل التعامل مع النظام الأكاديمي للجامعة.

واستعرض فريق كلية الخوارزمي الدولية، البرامج المميزة التي تقدمها الجامعة في سبيل تطوير التعليم الجامعي بشكل عام في الدولة، والمنح الدراسية والخصومات التي تقدمها للطلبة المتفوقين.

وحظيت البرامج الجديدة، المرتبطة بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى برامج علوم الفضاء وهندسة الإلكترونيات، باهتمام الطلبة وأولياء الأمور، حيث تمحورت استفساراتهم حول توافر البرامج في الجامعات داخل وخارج الدولة، وكذلك الفرص الوظيفية المرتبطة بها بعد التخرج، ومدى حاجة سوق العمل لها. وأكد عدد من الطلبة وأولياء الأمور، أن المعرض أتاح الفرصة أمامهم لاكتشاف فرص الدراسة داخل وخارج الدولة، وأن أسعار البرامج الأكاديمية المطروحة في بعض الجامعات الخاصة، تناسب شريحة كبيرة من المجتمع، حيث تتراوح الأسعار بين 20-40 ألف درهم للتخصصات العادية، مثل الآداب والإعلام وإدارة الأعمال.

وقدّم المعرض في اليوم الثاني 7 ورش تدريبية متنوعة، حيث نظمت ندوة بعنوان «أهمية الدورات والتخصصات المعتمدة والأنشطة اللامنهجية»، و«اكتشف مهاراتك الحقيقية واجعل منها وظيفتك المستقبلية»، ومحاضرة بعنوان «كيف حولت شغفي إلى مهنة».