جامعة محمد بن راشد تعرّف ببرامجها

سلّطت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الضوء على مجموعة برامجها التعليميّة أمام الطلاب، الذين يستعدّون لبدء مسيرة تعليمهم العالي في عام 2018، وذلك خلال مشاركتها في معرض «نجاح أبوظبي 2018».

وقد أتيح للطلاب فرص التعرّف إلى جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أثناء زيارة جناحها في معرض «نجاح أبوظبي 2018»، بالإضافة إلى الاطلاع على ما تقدّمه من برامج في مجال الرعاية الصحية للتعليم العالي (البكالوريوس)، والدراسات العليا، وذلك باعتبارها أول جامعة طبيّة تابعة لسلطة مدينة دبي الطبية.

وتشارك جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، للعام الثالث على التوالي، في المعرض، بهدف تزويد الطلاب من الإمارات وشتّى أنحاء العالم، بتفاصيل وافية حول برنامج بكالوريوس الطب والجراحة، الذي تقدّمه كلية الطب في الجامعة، وكذلك برامج الدراسات العليا في طب الأسنان، الذي تقدّمه كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان في الجامعة.

وقال أحمد العوضي مدير أول إدارة شؤون الطلبة والتسجيل في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية: «نحن سعداء جداً بمشاركتنا للعام الثالث على التوالي في معرض «نجاح أبوظبي»، الذي بات اليوم حدثاً مهماً على أجندة فعالياتنا ومبادراتنا الهادفة إلى تعزيز تفاعلنا وتواصلنا مع الطلبة والمجتمع، وتوسيع نطاق برامجنا التعليمية. وقد سررنا جداً بمستوى الاهتمام اللافت الذي أبداه الطلبة، وخاصة تجاه برنامج بكالوريوس الطب والجراحة، حيث يرجع ذلك الاهتمام بالدرجة الأولى، إلى مناهجنا المطورة محلياً، والتدريب الميداني المبكر، والموارد التعليمية الحديثة في الجامعة، والتركيز على الأبحاث التي تعزز من مسيرة الطلبة التعليمية. ولا شك أن لقاءاتنا مع الطلاب خلال فعاليات المعرض كانت مثمرة جداً».