«جامعة حمدان الذكية»: نمضي على درب استشراف المستقبل

المصدر: دبي - الييان

احتفلت «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بيوم العلم في حرمها الجامعي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاحتفاء بـ«يوم العلم» بالتزامن مع ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم.جرى رفع العلم بحضور أعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية يتقدمهم الدكتور منصور العور رئيس الجامعة وسط مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء للوطن.

وقال الدكتور منصور العور: «نضع على عاتقنا مسؤولية بذل الغالي والنفيس في سبيل دفع مسيرة الإمارات الحافلة بالمكتسبات الحضارية والإنجازات الخالدة في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي حملت أمانة الاتحاد من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لنمضي اليوم قدماً على درب استشراف وصنع المستقبل ».