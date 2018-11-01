«حمدان الذكية» تطرح ماجستير «التمويل الإسلامي» 2019

المصدر: دبي- وام

أعلنت جامعة حمدان بن محمد الذكية، فتح باب التسجيل لـ «ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في الصيرفة والتمويل الإسلامي» الأوّل من نوعه في العالم،.

والحاصل على اعتماد وزارة التربية والتعليم في الإمارات، وذلك على هامش مشاركتها في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وتبدأ الاستعدادات لتلقي طلبات الدارسين اعتباراً من ربيع 2019. ويتبنّى البرنامج منهجية مدمجة تعزز كفاءة ومرونة العملية التدريسية، والتي تجمع بين مزايا الأسلوب التشاركي المتزامن عبر الوسائط الإلكترونية، والتعلم الذاتي في كافة المساقات المتخصصة.

وقال الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: «يأتي فتح باب التسجيل لـ «ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في الصيرفة والتمويل الإسلامي» في وقت مهم يتزايد فيه دور دبي كقوة مؤثرة في مستقبل المنظومة الاقتصادية الإسلامية إقليمياً وعالمياً»، معتبراً ماجستير إدارة الأعمال التنفيذي في الصيرفة والتمويل الإسلامي قصة نجاح تجسد قدراتنا العالية على الوصول ببرامجنا الأكاديمية الوطنية إلى العالمية.