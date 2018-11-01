جامعة دبي تنظم مؤتمراً دولياً حول أمن المعلومات

المصدر: دبي- البيان

تنظم جامعة دبي يوم 7 نوفمبر الجاري مؤتمراً دولياً يناقش الأبحاث العلمية الحديثة في مجالات هندسة الإشارات الكهربائية والأمن الإلكتروني للمعلومات، ويعقد المؤتمر لمدة يومين تحت رعاية معالي أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية.

ويركز على استخدام الذكاء الاصطناعي وأحدث التقنيات في مجال تطبيقات هندسة معالجة الإشارات الكهربائية، وضمان الأمن الإلكتروني للمعلومات.وقال الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، إن الجامعة من خلال رؤيتها وخططها وبرامجها المتطورة تعطي أولوية كبيرة للنشاط البحثي من خلال دعم مشاريع البحوث المقدمة من الأساتذة، ما يسهم في جعل الجامعة أفضل جامعة بحثية في المنطقة، وهذا بدوره يسهم في تطوير البحث العلمي في دولة الإمارات السبّاقة دائماً باحتضان العلماء والباحثين، ودعم الابتكار.