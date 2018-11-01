جامعة الإمارات للطيران تعرف ببرامجها

المصدر: ابوظبي - البيان

شهد جناح جامعة الإمارات للطيران في معرض «نجاح 2018» إقبالاً واسعاً من الطلاب وأولياء الأمور.وقال الدكتور أحمد العلي، مدير جامعة الإمارات للطيران: «معرض نجاح منصة استراتيجية للجامعة تتيح لأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية التواصل مع الطلبة وذويهم في أبوظبي، وتعريفهم على البرامج التي نوفرها في مختلف التخصصات الأكاديمية والمهنية».

وأكد في تصريحات لـ «البيان» أن جامعة الإمارات للطيران لديها خبرة واسعة واسم كبير في مجال صناعة الطيران بالمنطقة وفي مختلف دول العالم. وأوضح أن الجامعة جزء من مجموعة طيران الإمارات بكل ما تحمله من اسم كبير في عالم الطيران.

وأضاف إن المعرض يعتبر من أهم الفعاليات ليس فقط على مستوى الإمارات ولكن في منطقة الخليج. وأشار إلى أن مئات الطلاب من دولة الإمارات توافدوا على جناح جامعة الإمارات في المعرض للتعرف على البرامج الدراسية والمنح التي تقدمها.

منح دراسية

وأوضح أن جامعة الإمارات للطيران تقدم منحاً دراسية لطلبة المدارس الثانوية المتفوقين الذين يرغبون في الالتحاق ببرامجها، بالإضافة إلى مساعدات مالية للطلبة الذين ينوون الالتحاق بالبرامج التأسيسية والجامعية وبرامج الدراسات العليا.

وأكد مدير جامعة الإمارات للطيران أن الجامعة توفر مساكن للطلبة على أساس الإشغال الفردي أو المزدوج، مع تجهيزات ومرافق حديثة تشمل المراقبة الأمنية على مدار الساعة ومواقف السيارات وخدمة الواي فاي وغرف غسيل الملابس وقاعات الدراسة والمطاعم والنادي الصحي والمسبح والمنشآت الرياضية وغيرها.

وأشار إلى أن جامعة الإمارات للطيران دأبت على المشاركة في معرض نجاح منذ عام 2010، حيث تقدم نصائح وإرشادات للطلبة وأولياء أمورهم، كما كان لها حضور هذا العام في معارض عدة محلية ودولية للتعليم العالي.