«دبلوم الصغار» يستهدف تحسين أداء 5 آلاف طالب

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

أطلقت وزارة التربية والتعليم برنامج «دبلوم الصغار» في 64 مركزاً على مستوى الدولة، ويستهدف نحو 5 آلاف طالب وطالبة من الصف الثاني وحتى السابع لدعم كفايات الطلبة.

وتحسين مستوى أدائهم. ويتضمن البرنامج مرحلتين، الأولى اختبارات لتحديد مستويات الطلبة والجوانب التي تتطلب التحسين لديهم والثانية تقديم مجموعة من البرامج والأنشطة الإثرائية التي تسهم في تطوير المستوى العلمي للطلبة. وأكدت الوزارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن برنامج دبلوم الصغار التعليمي يوفر فرصاً أكثر للتعلم، واكتساب المهارات الرئيسة للمتعلم استناداً إلى احتياجاته التعليمية.

ويسعى إلى تقديم نموذج وتصور جديد لتفرد التعليم والتعلم الذاتي والتعلم التفاعلي، بمشاركة نخبة من المعلمين المتميزين. وأوضحت، أن البرنامج معد بشكل تكميلي لسد الفجوات التي يعانيها الطلبة في المهارات الأساسية في الرياضيات واللغة العربية، ويلبي احتياجات المتعلمين بصورة مباشرة ترتكز إلى الاحتياجات الأساسية لكل متعلم على حدة وفق مستويات من التعلم.

ويتضمن البرنامج أيضاً الانتقال الناجح بين مستوياته ومراحله، وتوزيع المتعلمين في فصول دراسية استثنائية وضمن مجموعات عمل متمايزة وفقاً لمستوى المهارات التي يتمتعون بها، والتي هم بحاجة لها بهدف توافق المواد التي يدرسها الطالب مع مهاراته وقدراته بشكل يسمح له بالنجاح والتطوّر.