«دبي تتكلم» تنشر الأفكار المبدعة والمتطورة

المصدر: دبي - البيان

نظمت جامعة دبي النسخة الثانية من إصدار «دبي تتكلم» بمشاركة الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام مكتب دبي الذكية، ونوا رافورد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، والدكتورة مريم مطر رئيسة جمعية الإمارات للأمراض الجينية.وحضر الفعالية الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعدد من ممثلي القنصليات ومنظمات دولية ومحلية وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية والطلبة وقدم لها حكمت البعيني مدير الاتصال والتسويق في الجامعة. وأكد البستكي أهمية هذا الإصدار من «دبي تتكلم» وقال إن الجامعة تعتزم نشر هذه الفعالية في عدد من الجامعات والمؤسسات الحكومية لنشر الأفكار المبدعة والمتطورة لدبي إضافة لنشر وترويج هذه اللقاءات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.