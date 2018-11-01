كليات التقنية العليا وبنك الاتحاد الوطني يطلقان «محفظتي»

المصدر: دبي - وام

أطلقت كليات التقنية العليا بالتعاون مع بنك الاتحاد الوطني مبادرة «محفظتي» التي تهدف من خلالها إلى إسعاد الطلبة وتعزيز بيئة الحياة الطلابية بالكليات.

وتتمثل المبادرة في برنامج مكافآت من خلال بطاقة «كليات التقنية وبنك الاتحاد الوطني»، والتي سيحصل بموجبها الطلبة على خصومات وعروض في أكثر من 1000 علامة تجارية حول الدولة تتعلق بالمطاعم والفنادق والتسوق بالإضافة إلى السفر، وسيتم ربط هذه البطاقة بالبطاقة الجامعية للطالب مما يمثل امتيازاً إضافياً لبطاقة الطالب.

وتم إطلاق المبادرة عقب حفل توقيع اتفاقية تعاون بين كليات التقنية وبنك الاتحاد الوطني في مقر كليات التقنية العليا، حيث وقع الاتفاقية الدكتور عبد اللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، ومحمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني، بحضور عدد من الطلبة، وأحمد الملا مدير إدارة شؤون الطلبة، وفاطمة الحمادي المدير المساعد للحياة الطلابية، والدكتورة عائشة بوشليبي مديرة كليات التقنية بأبوظبي.