جامعة زايد تحتفل باليوم العالمي للعصا البيضاء

المصدر: دبي - البيان

افتتح الأستاذ الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد فعاليات «اليوم العالمي الثامن للعصا البيضاء» التي نظمتها «إدارة التسهيلات لرعاية أصحاب الهمم» بالجامعة، في يومين منفصلين بكل من فرعي الجامعة بدبي وأبوظبي، وذلك بحضور الدكتورة فاطمة الدرمكي عميد شؤون الطلبة وفاطمة القاسمي مديرة إدارة التسهيلات بالجامعة، إلى جانب أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية وعدد كبير من الطلبة.

وانتظمت الفعاليات، التي أقيمت بالتعاون مع متطوعين ومتطوعات من طلبة الجامعة في كل من مبنى الطالبات بفرعي الجامعة في دبي ومبنى الطلاب بفرعها في أبوظبي، تحت شعار«حريتي..بعَصاتي».

واستهدفت إطلاع مجتمع الجامعة على أفضل الممارسات والأنشطة التي يتعين القيام بها لدعم وتشجيع أصحاب الهمم ، وتعريفهم بصورة عملية، ومن خلال التجربة المباشرة، على التحديات اليومية التي يواجهها من فقدوا نعمة البصر بدرجة كلية أو جزئية.

هذا، وقد تضمنت الاحتفاليتان العديد من الأنشطة، مثل «تحدي خيالك»، الذي يوضح كيف يستخدم المكفوفون أيديهم لبناء الأشياء باستخدام قطع «الليغو»، وورشة «الأكل في الظلام» التي يتعلم المرء من خلالها كيف يستطيع الأكل بدون رؤية أو لمس الطعام، وورشة «المشي بالعصا البيضاء».