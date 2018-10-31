حسين الحمادي يكرم 110 معلمين ومعلمات في دبا الحصن

المصدر: دبا الحصن - البيان

كرم معالي حسين إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم 110 معلمين ومعلمات ممن أمضوا 15-20 سنة في مجال التربية في دبا الحصن.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بدبا الحصن التابع لمجلس الشارقة للتعليم احتفالاً بالمعلم تحت شعار (نبع يفيض ونبراس يضيء) على مسرح مدرسة الحور للتعليم الأساسي والثانوي.حضر الحفل علي أحمد الحوسني أمين عام مجلس الشارقة للتعليم وأحمد محمد بن جمعوه رئيس المجلس البلدي لمدينة دبا الحصن وأعضاء المجلسين الاستشاري والبلدي بدبا الحصن وحشد من أولياء الأمور والمعلمين والمعلمات.

وعبر معالي حسين الحمادي عن سعادته بتكريم المعلمين والمعلمات مقدماً شكره لمجلس أولياء دبا الحصن.