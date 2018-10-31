اختبارات تشخيصية لتقييم أداء الطلبة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

تطبق وزارة التربية والتعليم العام الدراسي الجاري اختبارات تشخيصية مركزية لطلبة الصفوف من الثاني حتى السابع،.

وذلك ضمن برنامج دبلوم الصغار التي تنفذه الوزارة للارتقاء بمستويات الطلبة، وتهدف الامتحانات إلى قياس وتحليل أداء الطلبة ومهاراتهم في مادتي اللغة العربية والرياضيات، بهدف تحقيق أهداف المدرسة الإماراتية.وأخطرت الوزارة المدارس بأهمية إخضاع الطلبة لهذا الاختبار بهدف اكتشاف المهارات المفقودة عند أبنائنا الطلبة وبناء برنامج دبلوم الصغار.

وحرصت على إرسال نماذج امتحانات لكل صف من مركز العمليات وفق المستوى الصحيح. وأوضحت الوزارة أنها ستضع خططاً تعليمية لطلبة المرحلة التأسيسية مبنية على نتائج الاختبارات التشخيصية، بهدف الوقوف على مستوى الطلاب ومدى تحقيقهم معايير التعليم والتعلّم في تلك المرحلة، وتحديد احتياجاته التعليمية.

آليات

وحددت الوزارة ضمن آليات تنفيذ الاختبار التشخيصي الفئة المستهدفة بناء على نتائج اختبارات نهاية العام الدراسي الماضي لمادتي اللغة العربية والرياضيات، حيث سيخضع جميع الطلاب من الصف الثاني إلى الصف السابع للعام الجاري والذين لم يحققوا نسبة 50% كحد أدنى في درجة نهاية العام السابق للاختبارات التشخيصية.

وقد خضع أمس طلبة الصف الرابع إلى السابع إلى اختبار في مادة اللغة العربية، فيما كان قد خضع طلبة الصفوف من الثاني حتى السابع أول من أمس إلى اختبار في مادة الرياضيات.

ووضعت الوزارة عدة إجراءات تتبع قبل تنفيذ الاختبار أهمها تأكد مديري مدارس الحلقة الأولى المستهدفة من عدم خضوع طلابها من الصف الأولى إلى الثالث للاختبارات التشخيصية التي نفذتها الوزارة في شهر سبتمبر من العام الجاري بالتعاون مع مديري النطاقات المدرسية، وإعداد كشف بأسماء المعلمين المتميزين وذوي الكفاءات في مادتي اللغة العربية والرياضيات ضمن كل نطاق للمشاركة في البرنامج.

مراكز

وحددت الوزارة مراكز تنفيذ الاختبارات التشخيصية وفق المدارس المستهدفة بحيث تكون المدارس ضمن المجمع الواحد أو القريب، واختيار مراقبين لمتابعة آلية تنفيذ الاختبارات التشخصية في المراكز وتوفير مراكز تصحيح الاختبارات التشخصية بالتعاون مع مديري النطاقات المدرسية.

وانقسم اختبار مادة اللغة العربية إلى ثلاثة أجزاء الجزء الأول يعنى بالكلمات البصرية والجزء الثاني خصص للكلمات السمعية بواقع دقيقة لكلا منهما، وخصص نصف ساعة للجزء الثالث المعني بالقراءة والفهم وهذا يجري كاختبار ورقي، بينما انقسم امتحان الرياضيات إلى مستويات وجمع المستوى الأول والثاني في 60 دقيقة والمستوى الثالث والرابع في 90 دقيقة والمستوى الخامس والسادس في 120 دقيقة وجميعها تم إجراؤها كاختبارات ورقية.

مستويات

أكدت الوزارة أن هذه الاختبارات تسهم في تحديد الطلبة الموهوبين أو الذين يتمتعون بمستوى يفوق أقرانهم، سواء في القراءة أو الكتابة أو في مستويات مادة الرياضيات، معتبرة أن الخطط الفردية أصبحت عنصراً أساسياً في النظام التعليمي، وأشارت إلى أن نتائج تلك الاختبارات تبرز التحديات التي يواجهها الطلبة في سعيهم لتحقيق الأهداف المنشودة ومواطن الضعف في أدائهم، وتظهر نواحي القوة.