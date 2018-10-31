تدشين مركز للدراسات الصينية في جامعة الإمارات

المصدر: العين ـ داوود محمد

دشنت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، مركز الدراسات الصينية، بالتعاون مع الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، بحضور الدكتور حسن النابودة،عميد الكلية.

ووفد من علماء الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وعدد من الباحثين من جامعة زايد وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية وجامعات ومؤسسات تعليمية أخرى في الدولة، وذلك بمسرح مبنى تقنية المعلومات بالحرم الجامعي في مدينة العين.

وأشار الدكتور حسن النابودة إلى أن مركز الدراسات الصينية الذي يعد الأول من نوعه في دول الخليج ويُعنى بتعزيز التعاون البحث العلمي بين الدولتين في مختلف مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، وكذلك تبادل الخبرات بين الطرفين من خلال إقامة الندوات وتنظيم المؤتمرات العلمية والمعارض التي من شأنها تلبية اكتساب مهارات ومتطلبات عملية تعلم اللغة الصينية وآدابها للطلبة والباحثين والمهتمين وأصحاب الأعمال المهتمين بتعلم لتعلم اللغة الصينية وثقافتها والحرص على تقوية العلاقات التعليمية والثقافية بين البلدين.

ولفت إلى أن المركز يعتزم إنشاء مجلس مشترك بين جامعة الإمارات والأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، وذلك للاطلاع بشكل دوري على المستجدات من خطط وبرامج تطويرية بين الطرفين، بالإضافة إلى وضع خطة عمل سنوية للمركز للقيام بتنظيم أنشطة وفعاليات أكاديمية ذات مصالح متبادلة.