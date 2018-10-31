جامعة أبوظبي تحتفي بالمشاركين في «كنوز عام زايد»

المصدر: أبوظبي - البيان

احتفت جامعة أبوظبي أمس بالمشاركين في مسابقتها «كنوز عام زايد»، وذلك خلال الحفل الختامي الذي أقيم في حرمها الجامعي في أبوظبي، بحضور ممثلين من دائرة التعليم والمعرفة وأكثر من 400 طالب وعضو هيئة تدريس مثلوا 10 جامعات و35 مدرسة شاركت في المسابقة من جميع أنحاء الدولة.

واستقطبت المسابقة، التي أطلقتها الجامعة كجزء من استراتيجيتها لعام زايد، العديد من المشاركات التي سلطت الضوء على إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، بما في ذلك 135 مشاركاً ضمن فئة البحث العلمي قدموا 75 ورقة بحثية، حيث شهد الحفل عروضاً لعدد من الأبحاث المرشحة، كما تلقت الجامعة 108 مشاركات في فئة الأعمال الفنية قدمها حوالي 155 مشاركاً وتم عرضها في معرض الفنون خلال الحفل.

وشهدت الفعالية إتمام الجولة الأخيرة ضمن فئة سباق المعلومات التي شملت 31 مشاركاً شكلوا 9 فرق ممن تأهلوا من الجولة الأولى والثانية من أصل 40 فريقا مشاركا.