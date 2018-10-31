5 طالبات في جامعة زايد يحصدن جوائز أولى في فئات مسابقة «إبداع»

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت جامعة زايد على جائزة «أكثر المؤسسات التعليمية نشاطاً» في «إبداع لتصميم المجوهرات لعام 2018»، لكونها الجامعة التي شارك منها أكبر عدد من المتسابقين.

حيث تقدمت 25 طالبة من طالبات كلية الفنون والصناعات الإبداعية بها للتنافس مع عدد من مصمّمي المجوهرات المحليّين والعالميّين المقيمين بالدولة في مسابقة هذه الدورة، وصعدت 14 طالبة منهن إلى المرحلة النهائية، ثم تُوِّجَت خمس منهن في التصفيات بالفوز بجوائز مميزة في مختلف الفئات. وجرى تكريم الفائزين في حفل أقيم السبت الماضي ضمن فعاليات معرض أبوظبي للمجوهرات والسّاعات بمركز أبوظبي الوطني للمعارض. وتنافس المشاركون على ثلاث فئات من الجائزة، هي «لؤلؤة التصميم»، و«تصميم الخطوط» و«التصاميم الإماراتية المعاصرة» .