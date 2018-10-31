تعاون بين جامعة عجمان والمعهد الفرنسي في دبي

المصدر: عجمان- البيان

وقعت جامعة عجمان اتفاقية تعاون مع المعهد الفرنسي الذي تشرف عليه سفارة فرنسا في الإمارات، وذلك تعزيزاً وتقويةً للتعاون بين الجانبين، ولدعم التبادل المشترك للمعلومات وتحسين برامج البحث والتعليم، بالإضافة إلى تبادل المعلمين والباحثين والموظفين والطلاب.وقّع الاتفاقية عن جامعة عجمان الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة،.

وعن المعهد الفرنسي رجا رابيا، القنصل العام في دبي، وذلك نيابة عن السفير الفرنسي لودوفيك بولي بحضور عدد من المسؤولين لدى الجانبين.وتأتي هذه الاتفاقية رغبةً من الجانبين في إقامة وتعزيز العلاقات المستمرة في مجالات خبراتهما، بما في ذلك المجالات الأكاديمية والعلمية واللغوية ضمن إطار مؤسسي حصين، بحيث تتبلور أوجه التعاون من خلال المشاركة في الأنشطة والمشاريع البحثية المشتركة والمشاريع الدولية للتعاون المؤسسي، وتنظيم الندوات العلمية والمؤتمرات والمحاضرات في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى التبادل الطلابي والأكاديمي.