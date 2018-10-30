جامعة الإمارات تحصل على تصنيف «خمس نجوم» عالمي

المصدر: العين ـ داوود محمد

حققت جامعة الإمارات إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على مرتبة (خمس نجوم) في التصنيف العالمي لمنظمة «كيو اس» لمدة ثلاث سنوات، كأول جامعة في دولة الإمارات تحصل على هذا التصنيف.

، حيث تسلم سعيد أحمد غباش، الرئيس الأعلى للجامعة في مكتبه صباح أمس شهادة التصنيف من نونز كواكوارلي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة كيو اس، بحضور نائب مدير الجامعة الدكتور غالب الحضرمي، وأشوين فيرناندز -المدير الإقليمي لمنظمة كيو اس. وأكد الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي، خلال حفل استلام شهادة التصنيف من المدير الإقليمي للمنظمة.

والذي أقيم صباح أمس بحضور نواب مدير الجامعة وعدد من عمداء الكليات والقيادات الأكاديمية، أن هذا الإنجاز الجديد للجامعة يشكل إضافة نوعية لرصيد النجاحات التي تحققها الجامعة في كافة المجالات الأكاديمية والعلمية كمؤسسة وطنية رائدة، جامعة المستقبل، ما يعزز من دورها ومكانتها العلمية بين مؤسسات التعليم العالي في المنطقة. حيث تسعى الجامعة لتحقيق الرؤية الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات.

تقييم

وأضاف: يحدد تصنيف «كيو اس ستارز» من خلال التقييم المفصل للجامعات في محاور محددة. كما يساعد هذا التصنيف العالمي الطلبة في التعرف بشكل أوضح إلى خصائص الجامعات حول العالم عن طريق تقييم الجامعة من حيث جودة التدريس، والبحث العلمي، وتوظيف خريجي الجامعة، وتقديم الأنشطة الرياضية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة المجتمعية.

كما يقوم الفريق المختص في هذا التصنيف بتقييم الجامعة من خلال 50 مؤشراً. وأشار إلى أن الارتقاء المستمر الذي تحققه جامعة الإمارات.

، باعتبارها المؤسسة التعليمية الرائدة في دولة الإمارات هو دليلٌ على أنها تسير ضمن خطتها الاستراتيجية مواكبةً للتطور الذي تشهده الدولة، ومواصلةً تحقيق مسيرة التميز الأكاديمي وتعزيز سمعتها عالمياً، من خلال برامجها الدراسية المتطورة والبحث العلمي والدراسات العليا، إضافة إلى تعزيز مفاهيم الابتكار والقضايا ذات الأهمية الاستراتيجية في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع.

تصنيف

من جانبه، أكد أشوين فيرناندز -المدير الإقليمي لمنظمة كيو اس-: يسرنا أن أن نعلن أن جامعة الإمارات قد حصلت على تصنيف مرتبة الـ 5 نجوم بين مؤسسات التعليم العالي من خلال التقييم الذي أعدته المنظمة مؤخراً للجامعة حسب معايير تصنيف كيو اس ستارز، وأضاف: لا يمثل هذا إنجازاً للجامعة فحسب، بل هو إنجاز لدولة الإمارات ككل، حيث تعد جامعة الإمارات أول جامعة في الدولة تحصل على هذه المرتبة الأكاديمية المتميزة.