تكريم معلمة تطوّعت لتدريس «كبيرات المواطنات» اللغة الإنجليزية

المصدر: دبي - البيان

كرّم مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع في دبي الأستاذة فاطمة محمد بن حميدة، التي تعمل بشكل تطوعي منذ ثلاث سنوات على تدريس اللغة الإنجليزية للأمهات «كبيرات المواطنات» في نادي ذخر الاجتماعي في دبي، وذلك في إطار مبادرة «درع المجتمع» التي ينظمها المجلس.

وتمتلك الأستاذة فاطمة، وهي من الجنسية الليبية ومقيمة في دولة الإمارات ولديها 4 أبناء، أكثر من 28 سنة خبرة في مجال التدريس حيث قامت بالتدريس في عدة دول عربية، منها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد أسهمت الدورات التي تصممها وتقدمها بنفسها في نادي ذخر الاجتماعي في تعليم «كبيرات المواطنات» مبادئ ومفردات اللغة الإنجليزية بشكل متدرج، ما منحهن ثقة كبيرة بالنفس أثناء التعامل مع المجتمع الخارجي متعدد الجنسيات في إمارة دبي وخارجها، كما أسهمت في مساعدتهن في الاستفادة أكثر من التقنيات الحديثة مثل الهواتف الذكية وتطبيقاتها المنوعة.

سيرة

وقالت هدى البستكي، رئيس مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع: «تمتلك الأستاذ فاطمة سيرة ذاتية زاخرة بالعطاء، ولديها خبرة كبيرة في مجال عملها، كما أن لديها مشاغلها الخاصة فهي زوجة وأم لأربعة أبناء، وعلى الرغم من ذلك، اختارت أن تخصص جزءاً من وقتها لتعليم أمهاتنا في نادي ذخر اللغة الإنجليزية بأسلوب علمي يحقق لهن الاستفادة الأكيدة. وقد لاحظ القائمون بالرعاية في النادي أثراً إيجابياً كبيراً لهذه الدروس على نفسيات «كبيرات المواطنات» ورغبتهن في استمرار هذه الدروس وتعلم أشياء جديدة».

مبادرة

وكان مجلس شباب هيئة تنمية المجتمع قد أطلق مبادرته «درع المجتمع»، تماشياً مع أهداف عام زايد، حيث تهدف المبادرة إلى شكر وتقدير الجنود المجهولين من أفراد المجتمع في إمارة دبي من مختلف القطاعات،، الذين تميزوا بعطائهم ضمن مجالات أعمالهم وخارجها وبإحداث أثر إيجابي على المجتمع، الأمر الذي جعلهم نماذج رائدة لأبناء الوطن، وتعبيراً حياً عن قيم زايد ونهجه في التفاني والعطاء.