حميد النعيمي: التعليم العالي ضرورة للنهوض بالتنمية والتطوير

المصدر: عجمان - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان أن التعليم العالي أصبح من ضروريات الحياة العصرية للنهوض بالتنمية والتطوير في القطاعات كافة، وأن جامعة عجمان تسعى جاهدة للقيام بدورها للوصول لكل مواطن ومقيم، وتأهيلهم للمشاركة بمسيرة البناء والرقي في دولة الإمارات، حيث قطعت شوطا متقدما في تقديم كل ما هو مفيد من خلال مناهج وبرامج متطورة وعالية المستوى.

جاء ذلك خلال حضور صاحب السمو حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، حفل تخريج الفوج الثاني من الدفعة الـ 27 من خريجي جامعة عجمان، تحت شعار «عام زايد»، وذلك في مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض في الجامعة.

ويضم هذا الفوج 926 طالبا وطالبة من مختلف الكليات والتخصصات في درجتي البكالوريوس والماجستير ينحدرون من 44 جنسية منهم 383 خريجا تم تخريجهم أمس.

وتحمل دفعة هذا العام شعار «عام زايد» والذي يجسد الاحتفاء بالقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث يشهد العام 2018 ذكرى مرور مائة عام على ميلاده ليكون مناسبة وطنية يستحضر من خلالها العرفان والتقدير والاعتزاز بالقائد المؤسس وما تركه من ميراث عميق من القيم والمبادئ والتقاليد الراسخة.

وقال صاحب السمو حاكم عجمان إن هذا اليوم يمثل تأكيدا حقيقيا وبرهانا ساطعا على أن جامعة عجمان تشكل واحدة من أهم المؤسسات الأكاديمية والفكرية والمعرفية والإبداعية، مشيرا سموه إلى أن الجامعة أصبحت منارة علمية متميزة وجادة ولها حضور فعال في كل المناسبات الداخلية والخارجية، ولها علاقات متميزة على الصعد كافة، وهي متجددة دائماً، سواء على صعيد المناهج عبر الإضافات التي ظلت تدخلها على تخصصاتها أو من خلال التحديث المستمر لبيئة الجامعة التعليمية التي وضعتها في مصاف الجامعات ذات المكانة المرموقة.

وأشاد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي - بهذه المناسبة - بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات الذين يبذلون كل غال ونفيس من أجل توفير الاحتياجات الأساسية كافة لبناء المواطن القادر على خدمة وطنه.

مراسم

حضر مراسم حفل التخريج معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي زكي أنور نسيبة وزير دولة، والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم.

واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وسالم الدرمكي مستشار معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، وعدد من الشيوخ وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية ومديري الجامعات في الدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي وعمداء الكليات والأساتذة وأعيان ووجهاء البلاد، وأولياء أمور الطلبة الخريجين، وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات وكبار المسؤولين.

وأعرب معالي زكي أنور نسيبة عن سعادته وشكره لجامعة عجمان لدعوته لحضورِ احتفالها بتخريج الدفعة السابعة والعشرين من طلابها، وأن يشهد هذا العرس الأكاديمي الذي يمثل محطة مشرقة في تاريخِ الجامعة.