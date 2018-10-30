1800 طالب يرسمون مستقبلهم في «توطين 360»

المصدر: أبوظبي - البيان

واصل «منتدى الطلبة توطين 360» فعالياته لليوم الثاني على التوالي أمس بمركز أبوظبي الوطني للمعارض بحضور معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين .

ومعالي شما بنت سهيل المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب وبمشاركة أكثر من 1800 مواطن ومواطنة من طلبة التعليم الثانوي الذين تفاعلوا بشكل كبير مع فعاليات المنتدى الذي يستهدف توجيه وتأهيل وتمكين الشباب المواطن وفق خارطة طريق لمستقبلهم المهني. حيث يختتم المنتدى فعالياته اليوم حيث من المقرر أن يشارك في أعماله منتسبو الخدمة الوطنية.

وشارك معالي الوزيرين في حلقة شبابية نظمها «مجلس شباب القطاع الخاص» تناولت ابرز التحديات التي تواجه العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمواطنات في إطار قيادتهم لهذا القطاع وسبل التغلب على تلك التحديات.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي اهتمام دولة الإمارات بفئة الشباب المواطن وتوفير كل الفرص الممكنة لهم، بما يجعلهم مساهمين فاعلين في تحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ومستقبل الدولة الواعد».

تحديات

قالت معالي شما المزروعي خلال الحلقة الشبابية إن هناك تحديات كبيرة تواجه دخول الشباب المواطن القطاع الخاص والتمكن من قيادته لكن هناك أيضا حلولاً مبتكرة كثيرة يمكن من خلالها مواجهة تلك التحديات».

دعوة

ودعت أعضاء مجلس شباب القطاع الخاص للمساعدة في وضع حلول للتحديات التي تواجههم ووضع الخطط والبرامج التي تمكنهم من ذلك، مؤكدة أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً بمقترحات الشباب وتعمل على ترجمتها على أرض الواقع.

وأكدت الحلقة النقاشية على أن القطاع الخاص يتطور بشكل سريع ويتيح للعاملين فيه المهارات والخبرات، وهو الأمر الذي يجعله ممكناً لطموحات الشباب وملبياً لتطلعاتهم المستقبلية.

كما أكدت الحلقة الحرص على الاستثمار في الشباب المواطن، وتمكينهم من تحقيق تطلعاتهم ، وذلك تنفيذاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وكانت معالي شما المزروعي أشارت «إلى أن المنتدى يزخر بالفعاليات التي من شأنها الإجابة على تساؤلات الشباب حول القطاع الخاص من حيث تحدياته ومتطلباته وفرصه الوظيفية ، مؤكدة أهمية العمل في هذا القطاع باعتباره ركيزة أساسية في التنمية».

وأوضحت خلال محاضرة ألقتها ضمن فعاليات اليوم الثاني من المنتدى «إن هناك أموراً عدة يجب على الشباب الاهتمام بها وفي مقدمتها التركيز على الطموح وجعله جزءاً من الحياة اليومية .

مشيرة إلى أهمية تعزيز الروح القيادية لدى شباب الوطن. ودعت الشباب إلى الاهتمام بالتدريب المهني خلال فترة الدراسة ،والمبادرة في البحث عن المكان الذي يتطلع كل شاب للعمل فيه والإطلاع على طبيعة العمل في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية ، فضلا عن استثمار الفرص الوظيفية المتاحة وهو الأمر الذي من شأنه تحقيق النجاح الوظيفي ويلبي تطلعات الشباب نحو المستقبل».

كما تضمنت فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الذي يقام برعاية مجلس التعليم والموارد البشرية وبتنظيم من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص ، 6 محطات رئيسية حيث شارك الطلبة ضمن محطة اكتشاف القدرات في 10 ورش للتوجيه المهني للطلبة ، وتقييم مدى إمكانياتهم وقدراتهم وتزويدهم بالأدوات المطلوبة لتحديد مسارهم المهني.