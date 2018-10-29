«يوني كونكت» يتيح منحاً دراسية جامعية لـ400 طالب

المصدر: دبي - البيان

أثمر برنامج «يوني كونكت» المبتكر الذي أطلقته مجموعة «جيمس للتعليم» عن التحاق أكثر من 400 طالب من مدارسها في الجامعات الشريكة بالبرنامج في سبتمبر 2018، عبر منح دراسية تغطي حتى كامل الرسوم الدراسية وتتجاوز قيمتها مليوني درهم.

وأتاحت المبادرة لطلاب المجموعة الذين التحقوا بالبرامج الصيفية التي وفرتها الجامعات الشريكة فرصة الفوز بجوائز ومنح دراسية تخطت قيمتها مليون درهم.

وتم إطلاق برنامج «يوني كونكت» في أواخر عام 2017، وهو مصمم لتوفير منح دراسية ومساعدة مالية لطلاب مدارس جيمس للتعليم الباحثين عن فرص للقبول في الجامعات، وقد طوّر شراكات مع نحو 90 جامعة ومؤسسة تعليمية في جميع أنحاء العالم.