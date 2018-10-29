«الرستماني» تدعم طلاب جامعة زايد من أصحاب الهمم

المصدر: دبي - البيان

وقعت «مجموعة عبدالواحد الرستماني» مذكرة تفاهم مع جامعة زايد لدعم إدارة التسهيلات الطلابية لأصحاب الهمم في مقر الجامعة في دبي. وقع المذكرة كلّ من الدكتور رياض المهيدب؛ نائب رئيس جامعة زايد، وهدى عبدالواحد الرستماني؛ العضو المنتدب لـ «مجموعة عبدالواحد الرستماني». وبموجب المذكرة، تقدم المجموعة تمويلاً لإدارة التسهيلات الطلابية لشراء المعدات التقنية، والبرامج، والأدوات التي تدعم الطلاب أصحاب الهمم خلال رحلتهم التعليمية.

وقال المهيدب: «تحث مذكرة التفاهم طلاب جامعة زايد من أصحاب الهمم على التطور والتفوق في دراستهم».وقالت هدى الرستماني: «يشرفنا التعاون مع جامعة زايد لدعم الطلاب من أصحاب الهمم، وتعكس مذكرة التفاهم التزامنا الراسخ تجاه رؤية قيادتنا الحكيمة».