موعد جديد لاختبار «إمسات» في الجلستين الثالثة والرابعة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

قررت وزارة التربية والتعليم إعادة جدولة اختبار الإمارات القياسي (إمسات) EmSAT للطلبة المسجلين في الجلسة الاختبارية الثالثة والرابعة، أمس، نظراً لبطء شبكة الإنترنت، وسيتم التواصل مع الطلبة لإبلاغهم بالموعد الجديد للاختبار، جاء ذلك وفق ما نشرته عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشكا ذوو طلبة في الصف الـ12 بمدارس مختلفة على مستوى الدولة أنهم سجلوا في مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم، حيث قدم عدد من سكان الشارقة امتحان الإمسات في مراكز العين نظراً لاكتمال العدد في مختلف المراكز. وأوضحوا أن أبناءهم صادفوا خللاً إلكترونياً في تقديم الاختبارات خلال اليومين الماضيين، لافتين إلى أن بعد المسافة يزيد من أعبائهم في حال إعادة الاختبار في تلك المراكز البعيدة.

وبيّنت الوزارة أن اختبار الإمارات القياسي يحدد مستوى أداء الطلبة، وطنياً وعالمياً ويساعد المدارس على وضع خطط لتحسين الأداء.

وطالب أولياء أمور الطلبة بتقديم اختبارات الإمسات في المدارس لتسهيل عملية الاختبار ولضمان وجود إنترنت سريع؛ خصوصاً أن المدارس مجهزة ببنية تحتية قوية للإنترنت.