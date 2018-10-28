1367 يدرسون الهندسة في جامعة عجمان

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

ذكر الدكتور فهر حياتي عميد كلية الهندسة بجامعة عجمان أن عدد الطلبة الدارسين بالكلية بلغ ألفاً و367 طالباً وطالبة في مرحلة البكالوريوس، منهم 86 مواطناً، كما تم قبول 273 طالباً وطالبة للعام الدراسي الحالي.

وقال في تصريحات لـ«البيان»: إن برنامجي الطاقة المتجددة وهندسة البناء وإدارة الإنشاءات واللذين تم إطلاقهما مع بداية العام الأكاديمي الحالي 2018-2019 شهدا إقبالاً، حيث التحق بالطاقة المتجددة 37 طالبا وطالبة وهندسة البناء 16.

وأضاف: إن العام الدراسي المقبل 2019- 2020 سوف يشهد اعتماد برنامجين جديدين بالكلية، حيث تم تقديم الوثائق المطلوبة لمفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم للحصول على الاعتماد الأكاديمي، وهما برنامج الهندسة الميكانيكية والهندسة المدنية، كما أن هناك خطة لطرح ماجستير في الهندسة الطبية، لافتا إلى أن إدارة الجامعة تركز على تغيير نمط التعليم حتى يصبح الطالب معلما لذاته، إضافة إلى التركيز على الذكاء الاصطناعي والعمل على تطوير البحث العلمي والنشاط البحثي في مشاريع بحثية عديدة في طبيعة عصرية كالمدن الذكية، الطاقة النظيفة والاستدامة.

ولفت إلى أن عدد الطلبة الذين تم قبولهم للعام الجامعي الحالي توزعوا: 67 في الهندسة المعمارية و87 في الهندسة الطبية و60 طالبا وطالبة في الهندسة الكهربائية و59 طالبا وطالبة يدرسون في التصميم الداخلي، مبيّنا أن عدد الطلبة المتوقع تخرجهم خلال أكتوبر الجاري من الفوج الثاني من دفعة (عام زايد 2018) يبلغ 273 طالبا وطالبة.

مشاريع

وأشار إلى أن هناك الكثير من المشاريع الابتكارية لطلبة الهندسة بجامعة عجمان تجد الدعم المعنوي والمادي من إدارة الجامعة، كما أنه في كل عام يتم إقامة معارض لطلبة الكلية داخل وخارج حرم الجامعة والتي من شأنها أن تصقل مهارات الطلبة وتفتح المجال أمامهم واسعا لعرض منتجاتهم التي صمموها بأيديهم وأبرزوا فيها إبداعاتهم من خلال تطبيقهم لما درسوه في قاعات الدراسة عمليا، الأمر الذي يزيد الطالب الخريج ثقة بنفسه ويمكّنه من إيجاد فرصة عمل في السوق المفتوحة، وبالتالي يكسر الحاجز بينه وبين المجتمع من حوله.

وبين أن أبرز إنجازات الكلية لهذا العام على الصعيد العالمي، يتمثل في حصول برنامجي الهندسة الكهربائية وهندسة المعدات الطبية على الاعتماد من مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا ABET، وهو مجلس في الولايات المتحدة الأميركية لاعتماد برامج الكليات والجامعات في العلوم التطبيقية والحوسبة والهندسة والتكنولوجيا، بالإضافة إلى استعراض مشاريع متميزة في معارض متنوعة.

كما قدّم الطلبة مبادرات وتصاميم مختلفة لحدائق عامة في عجمان، إضافة إلى المشاركة في المسابقة العشرية «الديكاثيلون» العالمية للطاقة الشمسية 2018.

استيعاب

قال الدكتور فهر حياتي إن سوق التصميم الداخلي في الإمارات يعد سوقاً واسعاً وبإمكانه أن يستوعب الخريجين المميزين من قسم (التصميم الداخلي)، متمنياً أن تجد أعمال ومشاريع طلبة كلية الهندسة بجامعة عجمان جهات تتبنى تلك المشاريع، مبيناً في الوقت ذاته أن إدارة الجامعة ترعى الطلبة المتميزين منهم.