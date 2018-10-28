مؤتمر الابتعاث والمنح الدراسية ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

تنطلق اليوم (الأحد) أعمال النسخة الرابعة للمؤتمر العالمي للابتعاث والمنح الدراسية، الذي تستضيفه إمارة أبوظبي في فندق سوفيتيل، حيث تنظمه «الخليج» للمؤتمرات التعليمية، ، على مدار يومين، برعاية استثنائية من المؤسسة العالمية «كيو أس» QS، التي يركز عملها على تصنيف الجامعات على مستوى العالم.

وتركز أعمال المؤتمر على استشراف مستقبل الابتعاث والمنح الدراسية في الإمارات ودول الخليج، في ظل المتغيرات المتسارعة في نظم التعليم العالمي، واحتياجات أسواق العمل، ودراسة الاتجاهات الحديثة لنظم الابتعاث في مختلف الدول، والبعثات الداخلية وكيفية تفعيل دور فروع الجامعات بالإمارات في إعداد أجيال المستقبل، فضلاً عن مناقشة المعايير الجديدة لاعتماد الجامعات.