دوق يورك يلتقي طلبة إماراتيين من خريجي العلوم

المصدر: أبوظبي- وام

التقى الأمير أندرو دوق يورك مجموعة من الطلبة الإماراتيين خريجي برنامج العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مقر السفارة البريطانية في أبوظبي. وقد أنهى الخريجون برنامجاً تدريبياً في شؤون أمن المعلومات والأمور العسكرية في مقر شركة «بي إيه إي سيستمز»،.

وناقش الأمير أندرو مع الخريجين خبراتهم واهتماماتهم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وطموحاتهم الوظيفية. وبرنامج التدريب - الذي تستضيفه بي إيه سيستمز عمره أربع سنوات وهو ثمرة تعاون بين مبادلة وبي إيه سيستمز، ويشارك الطلبة الذين يتم اختيارهم في برنامج مدته 18 أسبوعاً في سيناريوهات واقعية ترتبط بتخصصاتهم العلمية، بما فيها جمع أنظمة الروبوتات لأغراض التصنيع وتوظيف تكنولوجيا الواقع المتشعبة. وقال باتريك مودي سفير المملكة المتحدة لدى الدولة: إن هذا البرنامج التدريبي هو مثال آخر على التعاون بين بريطانيا والإمارات لدعم رؤية دولة الإمارات لتسليح قادة المستقبل بالمهارات، والتركيز على مقاربة التعلّم والابتكار.