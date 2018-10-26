«أميركية الشارقة» تحقق تصنيف «ستار» العالمي لإنجازاتها في الاستدامة

المصدر: الشارقة- البيان

حازت الجامعة الأميركية في الشارقة على تصنيف «ستار» البرونزي، تكريماً لإنجازاتها في مجال الاستدامة من هيئة التنمية المستدامة في التعليم العالي المعروفة دولياً، ما يجعلها الجامعة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والرابعة خارج قارة أميركا الشمالية لتحوز هذا التصنيف.

حيث يقوم نظام «ستار» للمتابعة والتقييم والتصنيف على قياس درجة الاستدامة في كل نواحي التعليم العالي والحض عليها.

وتدعم الجامعة كل الممارسات التي من شأنها تحقيق الاستدامة من خلال أنشطتها الأكاديمية والعملياتية والتي تعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وإن مكتب الاستدامة في الجامعة الأميركية في الشارقة المسؤول عن تطبيق أهداف الاستدامة في حرم الجامعة يتعاون مع كل الجهات المعنية فيها لوضع الاستراتيجيات وإيجاد الحلول التي تسهم في تحقيق عيش وعمل مستدام، لذلك فإن تصنيف ستار البرونزي هو شهادة بتقدم الجامعة في رسالتها لتحقيق الاستدامة.

إنجاز

وعبر الدكتور بيورن شيرفيه، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة، عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز قائلاً، «نحن فخورون جداً بحصولنا على تصنيف ستار في ضوء إنجازاتنا في مجال الاستدامة، فالجامعة الأميركية في الشارقة كانت دائماً ملتزمة منذ تأسيسها ببناء وإدارة حرم جامعي مستدام، وهذا الإنجاز هو شهادة بكل العمل الذي قمنا به لتحقيق هذا الهدف.

ونحن نتطلع لرؤية جهودنا تكبر في مجال الاستدامة وتتقدم في برنامج ستار». وقد حصلت أكثر من 400 مؤسسة للتعليم العالي، معظمها يتركز في منطقة أميركا الشمالية على تصنيف ستار، ما يجعله أكثر إطار استدامة معترفاً به في مجال التعليم العالي يتم الكتابة عنه.