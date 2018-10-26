6 جامعات يابانية تستعرض مناهجها الدراسية بمعرض نجاح في أبوظبي

المصدر: ابوظبي - البيان

يستعرض ممثلو 6 جامعات يابانية أحدث برامجها الأكاديمية خلال مشاركتها في معرض نجاح في أبوظبي في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر 2018.

وتضم الجامعات اليابانية جوشيبي للفنون والتصميم، وكيوشو، وريتسوميكان آسيا باسيفيك، ومعهد شيبورا للتكنولوجيا، وتوكاي، وطوكيو للتكنولوجيا، بالإضافة إلى مركز تعليم اللغة اليابانية التابع لمنظمة الخدمات الطلابية الياباني (جاسو).

ويقود عملية التنسيق بين الجامعات والمبادرات والمشاريع التعليمية في الإمارات مركز اليابان للتعاون الدولي (جايس)، الذي يشجع الطلاب الإماراتيين على الدراسة في اليابان، ويوفر لهم المعلومات اللازمة للتفاعل مباشرة مع ممثلي الجامعات المشاركة في المعرض.

معايير

وقال مونيهيرو ميشيما، المدير العام لمركز اليابان للتعاون الدولي (جايس) في أبوظبي: نحن متحمسون لتعريف الطلبة في دولة الإمارات عن أهم الجامعات اليابانية، والمعايير الأكاديمية المتطورة والعالمية.

منوهاً بإن الجامعات في اليابان ترحب دوماً بالطلاب، وتعمل على إيصال أحدث المعلومات والإرشادات إلى الطلاب في الإمارات، من أجل خوض تجربة تعليمية واجتماعية غنية، يكتسب بها الطلبة تجارب متنوعة من خلال العيش داخل الثقافة والمجتمعات اليابانية من جهة، وتحصيل الخبرات العملية وكيفية تعزيز المهارات والكفاءات.

ونوه ميشيما بأن اليابان مكان رائع للدراسة حيث تحتل طوكيو المرتبة الثانية كأفضل مدينة بعد لندن حسب تصنيف QS لعام 2018، وذلك نظراً لمساهمتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والثقافة الفريدة والسلامة وجودة الحياة.

دارسون

ومنذ افتتاح مكتب جايس في أبوظبي سنة 2013، ارتفع عدد الطلاب الإماراتيين الدارسين في اليابان بنسبة 62٪ ، حيث بدأ بـ102 طالب الدراسة في 2013 وبلغ عدد الطلاب المواطنين الدارسين في اليابان 699 طالباً على مدار السنوات الست الماضية.