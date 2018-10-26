مؤتمران طبيان في جامعة الشارقة يبحثان الأساليب العلاجية المتطورة

المصدر: الشارقة- البيان

تعقد جامعة الشارقة «المؤتمر الدولي الثاني للصيدلة والطب» و«المؤتمر الإماراتي الألماني السادس في الطب» بمجمع الكليات الطبية في الجامعة، وذلك في الفترة من 18 إلى 21 نوفمبر المقبل ، بالتعاون مع جامعة لوبيك الألمانية، وهيئة الشارقة الصحية، وهيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، ومؤسسة الشارقة للإعلام.

قضايا

صرح بذلك الأستاذ الدكتور قتيبة حميد نائب مدير جامعة الشارقة لشؤون الكليات الطبية والعلوم الصحية وعميد كلية الطب ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمرين، وأكد أن المؤتمرين يستعرضان قضايا مهمة في العديد من المجالات الطبية والصحية وأحدث الممارسات والتقنيات والأجهزة والأساليب العلاجية المتطورة في الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض.

وأضاف أنه على مدار أربعة أيام سيناقش المؤتمران خمسة برامج رئيسية ستجري بالتزامن وهي: برنامج الطب الأكاديمي (البحث) وبرنامج الطب الإكلينيكي وبرنامج طب الأسنان وبرنامج الصيدلة وبرنامج التمريض.

وأوضح الدكتور قتيبة أن تبادل الخبرات ما بين الخبراء والمختصين المشاركين في المؤتمرين من الجامعات والمستشفيات المرموقة المختلفة، والتي تتضمن جامعة لوبيك الألمانية ومستشفيات ألمانية وجامعة الشارقة ومستشفى الجامعة بالشارقة وغيرها من المؤسسات التعليمية والمستشفيات المحلية والعالمية هو أحد أهم الأهداف الرئيسية للمؤتمرين.