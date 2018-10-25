أفكار ومشاريع مبتكرة ضمن الأسبوع الوطني للعلوم

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

تفاعلت مدارس الدولة مع الأسبوع الوطني للعلوم الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم في 21 أكتوبر الجاري ويستمر حتى 27 منه، حيث شمل هذا الأسبوع فعاليات علمية مختلفة وورش تدريبية للطلبة ومحاضرات وندوات، وأفكار ومشاريع ابتكارية، وزيارات علمية لمختلف المراكز البحثية الرائدة في الدولة.

واستضافت مدرسة رقية للتعليم الثانوي في الشارقة عددا من مدارس نطاق 4 لعرض مشاريع الطلبة المشاركة في الأسبوع الوطني، وتضمنت الفعاليات 20 مشروعاً علمياً ابتكارياً وتم ترشيح أفضلها للتأهل إلى مرحلة التقييم المقبلة والحصول على فرصة المشاركة في معرض العلوم ضمن المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار الذي ستنظمه الوزارة من 31 يناير حتى 4 فبراير 2019.

ويعتبر معرض العلوم بمثابة منصة لعرض النتائج البحثية التي توصل إليها الطلبة من خلال العمل على مشروع استناداً لمنهجية البحث العلمي، ويتم من خلاله استقطاب أفضل المشاريع العلمية البحثية الابتكارية ومن ثم تقييمها من قبل لجان مختصة لاختيار أفضلها وفق معايير محددة، وستختار الوزارة أفضل 200 مشروع لعرضها خلال المهرجان المقرر تنظيمه في فبراير المقبل.

من جهتهم تفاعل طالبات صفوف النخبة والبالغ عددهم 250 طالبة من مدرسة أم سقيم النموذجية مع أسبوع العلوم من خلال تنفيذ أنشطة علمية صفية ومخبرية، بهدف تطوير الثقافة العلمية والتقنية لديهن.

ومن جهتها قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، إن هذا الأسبوع سوف يساهم في تحفيز الطلبة على المشاركة بأفكارهم ومشاريعهم العلمية، فالنجاح لا يأتي بسهولة، وإن النجاح هو جزء من عملية التعلم والمثابرة.

كما أوضحت أن الوزارة حريصة على إعداد جيل رائد من الناشئة الإماراتيين الذين لديهم الشغف بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والبحث العلمي ولديهم الأدوات والقدرات الفكرية الملائمة لقيادة التغيير نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة.

وأفادت الشامسي، بأن المهرجان الوطني للعلوم سيوفر بيئة جاذبة تستقطب المتعلمين، وتعزز لديهم الشغف بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار والريادة، وتجمعهم مع أبرز بيوت الخبرة والمؤسسات العالمية الرائدة في هذه المجالات، كما تتيح لهم فرص التعلم ومشاركة المعرفة، ومناقشة أفكارهم، والعمل معاً على تحقيق نتائج ملموسة مستندة على البحث العلمي.

وقالت إن الوزارة ستطلق مسابقة «فكرتي» لطلبة رياض الأطفال والحلقة الأولى لتكون فرصة لعرض أفكارهم الابتكارية الوليدة على مقيمين مختصين لتقييمها على أسس تنافسية وفق معايير محددة كأصالة الفكرة ومستوى الابتكار فيها وإمكانية وجدوى تطبيقها والقيمة المضاعفة المتوقعة، ومن ثم يتم تكريم الطلبة الذين قدموا أفضل الأفكار الابتكارية المتميزة.

320000

حددت وزارة التربية والتعليم 24 مجالاً للبحوث العلمية المشاركة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار تتوزع على 4 محاور رئيسة، كما خصصت أكثر من 320 ألف درهم لـ 18 مشروعاً فائزاً في المجالات المذكورة.

وسيتم ترشيح 360 مشروعاً من مختلف المجالس التعليمية للتأهل إلى مرحلة التصفيات النهائية، بحيث تقوم لجنة مختصة باختيار أفضل 200 مشروع للمشاركة في المهرجان الوطني للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في فبراير 2019. وستقوم لجنة مكونة من خبراء عالميين ومحليين بتقييم المشاريع لاختيار الفائز بلقب العالم الإماراتي الشاب 2019.