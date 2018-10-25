وفد مدرسة «هيروشيما اليابانية» يتبادل الأفكار مع «أم سقيم»

المصدر: حلاوة

دبي - رحاب استضافت مدرسة «أم سقيم» النموذجية في دبي، مجموعة من الطلبة اليابانيين للعام الخامس على التوالي من مدرسة هيروشيما اليابانية، لتبادل الأفكار والخبرات. وحرصت إدارة المدرسة على تنظيم يوم مفتوح بحضور العشرات من أولياء الأمور ومسؤولي دوائر محلية.

كما شارك الوفد الزائر مجموعة مماثلة من طلاب المدرسة اشتركا معاً في سلسلة من فعاليات التعارف وفعاليات أخرى ترفيهية، وحضور حصص دراسية. وتبادل الطلاب في هذا اليوم التجارب والأفكار والخبرات التعليمية والثقافية، وقد أبدى الطرفان تفاعلاً وانسجاماً خلال النشاطات والفعاليات التربوية والرياضية، التي نظمت لهم والتي نفذها معلمات المدرسة.

بدورها رحبت نورة سيف المهيري مديرة المدرسة بالوفد الياباني، لافتة إلى أن مثل هذه الزيارات تهدف إلى النهوض بالعملية التعليمية والثقافية والتربوية لدى الجيل الجديد.

كما أعرب المشرفون المرافقون للوفد الطلابي الياباني، عن سعادتهم لما شاهدوه بمدرسة أم سقيم، والذي يعكس الصورة المتميزة للمدرسة الإماراتية. من جهتهم أجمع أولياء الأمور ومسؤولون وممثلون من دوائر محلية على أهمية هذا اليوم. واختتم الوفد زيارته بتكريم نورة سيف المهيري على دورها خلال استضافة هذه الوفود على مدار 5 سنوات.