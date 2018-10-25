كليات التقنية العليا تقرأ في مدرسة زايد عبر «لقاء»

المصدر: أبوظبي - البيان

أكد رجل الأعمال الإماراتي محمد عبدالجليل الفهيم، أن المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يمثل مدرسة بكل معنى الكلمة، وأن كلماته ونصائحه ووصاياه كانت تنم عن شخصية إنسانية غنية بالمعرفة والحكمة وتحمل رؤية مستقبلية.

وقال: «لقد قصرنا في فهم الشيخ زايد ونتأسف على الأيام التي قضيناها في مجلسه نستمع لكلامه ولا ندرك أبعاده، وبأنه كان يتحدث عن المستقبل، لقد قدم لنا الكثير الذي ما زلنا نتعلّم منه إلى اليوم».جاء ذلك في جلسة ودية جمعت محمد عبد الجليل الفهيم مع نحو 500 طالب وطالبة من كليات التقنية العليا ضمن حلقة جديدة من سلسلة حلقات مبادرة «لقاء».

حضر اللقاء الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتورة عائشة عبدالله العميد التنفيذي لبرنامج إدارة الأعمال، والدكتورة عائشة بوشليبي مدير كليات التقنية بأبوظبي وعدد من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.