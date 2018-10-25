9 فرق تتأهب للجولة النهائية من مسابقة العلوم النووية لخدمة التنمية

المصدر: دبي- البيان

ترشّحت 9 فرق للجولة النهائية من المسابقة الطلابية المعنية بالعلوم النووية لخدمة التنمية، التي ستعقد في 31 أكتوبر الجاري لعرض مشاريعهم المقترحة على لجنة تحكيم رفيعة المستوى، وذلك من بين أكثر من 100 فريق سجلوا في المسابقة، وقدموا عدداً من المقترحات وفقاً لشروط المسابقة، وقام باختيار المرشحين فريق فني يضم خبراء من الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتسلط المسابقة الضوء على الاستخدامات السلمية للتطبيقات النووية في تنمية المجتمع، إذ يمكن المشاركة في المسابقة من خلال التقدم إلى مجال من المجالات الثلاث والتي تضم: تحسين صحة الإنسان، حماية البيئة والمصادر المائية، وتوليد الطاقة النظيفة.

وتستهدف المسابقة طلاب المدارس الثانوية في الإمارات، الذين تتراوح أعمارهم من 14 إلى 18 عاماً، وتشجعهم بتقديم أفكارهم عبر إرسال مقترح يتعلق بأحد هذه المجالات عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وتندرج الفرق التسعة المرشحة وفقاً لفئات المسابقة الوطنية وهي، الفئة الأولى: دور العلوم النووية والتكنولوجيا في تحسين صحة الإنسان وتشمل: فريق «مبتكرين لحياة أفضل» من مدرسة سلامة بنت بطي في مدينة العين، وفريق «مالكو المستقبل» من مدرسة جميلة بو حيرد في مدينة كلباء، وفريق «اس سي اي 4» من مدرستنا الثانوية الإنجليزية في مدينة الشارقة.

أما الفئة الثانية فهي دور العلوم النووية والتكنولوجيا في حماية البيئة وموارد المياه، وتشمل: فريق «العودة إلى المستقبل» من المدرسة الأميركية العالمية في مدينة دبي، وفريق «أصدقاء البيئة» من مدرسة العالم الجديد الأميركية الخاصة في مدينة الشارقة، وفريق «رواد الإمارات» من مدرسة البشائر الخاصة في مدينة أبوظبي.

أما الفئة الثالثة دور العلوم النووية والتكنولوجيا في توليد طاقة نظيفة فتضم: فريق «شابات الحديبة» من مدرسة الحديبة في مدينة رأس الخيمة، وفريق «مخترعو الشفاء» من مدرسة الشفاء بنت عبدالله في مدينة الشارقة، وفريق «خبراء الإشعاع» من مدرسة أم العرب في أبوظبي.

وتتماشى مجالات المسابقة الثلاثة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والتي اعتمدت من قبل دولة الإمارات في عام 2015.

وسوف يكون بإمكان الفرق المرشحة زيارة محطة براكة للطاقة النووية، فضلاً عن زيارة الفائزين إلى فيينا بالنمسا، لحضور فعاليات المؤتمر الوزاري الدولي عن العلوم النووية وتطبيقاتها، والذي سيقام في المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية من 28 إلى 30 نوفمبر 2018 ليستمعوا إلى أهم النقاشات عن العلوم النووية، كما سيحظى الفائزون بفرصة لزيارة مختبرات الوكالة في سايبرزدورف.