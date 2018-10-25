«التربية» تؤهل 50 معلماً متخصصاً في السباحة

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

تعد وزارة التربية والتعليم معلمين متخصصين في السباحة باعتماد من الجمعية الأميركية لمدربي السباحة ASCA، وتستهدف 50 معلماً ومعلمة في التربية الصحية والبدنية، وذلك بمدرسة الأندلس بالشارقة وتستمر حتى اليوم.

وتأتي المبادرة وفق برامج وخطة قطاع الرعاية والأنشطة في وزارة التربية والتعليم، إذ أقامت إدارة الصحة واللياقة البدنية الدورة الدولية الأولى لإعداد معلمين متخصصين في السباحة، واستمرت الدورة التدريبية لمدة 3 أيام.

وقد حاضر في الدورة المحاضر الدولي الدكتور سلام محمد الخطاط، اختصاصي البرامج الرياضية، بعد حصوله على الرخصة الدولية من الجمعية الأميركية لمدربي السباحة، مما أهّله لتنفيذ هذه الدورة، والتي تعد الأولى من نوعها على صعيد وزارة التربية والتعليم.

واستهدفت الدورة عدد 50 من مشرفي ومعلمي التربية الصحية والبدنية العاملين في مدارس دبي والمناطق الشمالية، بغية إنشاء نواة للكوادر المتخصصة في رياضة السباحة، وتفعيل نشاط السباحة داخل المسابح التابعة لوزارة التربية والتعليم، بما يخدم مصلحة الطالب بشكل مباشر.

ويخضع خلالها المتدربون لاختبار عملي ونظري، إضافة إلى اكتسابهم المعارف المتخصصة في تعليم مهارات السباحة.